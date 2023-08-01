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НовостиПроисшествия1 августа 2023 6:37

Разозлил отказ: житель Уфы выстрелил охраннику ночного клуба в глаз

В Уфе осудят мужчину, выстрелившего охраннику в глаз
Источник:kp.ru
Фото: Олег ЗОЛОТО

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе на скамье подсудимых окажется местный житель, который открыл стрельбу у ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, уфимец получил отказ от охранника на вход в заведение. Это очень разозлило мужчину и он стал ругаться с секьюрити. После продолжительных споров на повышенных тонах он сел в автомобиль на пассажирское сиденье, откуда продолжил конфликт.

В какой-то момент охранник подошел к автомобилю и нагнулся к окну, тогда уфимец выстрелил из травматического пистолета, повредив глаз, а затем покинул место происшествия.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Сейчас он ожидает суда, который определит его дальнейшую судьбу.

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