В Башкирии погиб 34-летний водитель, сбивший насмерть лося

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Дюртюлинском районе Башкирии погиб 34-летний мужчина. Житель республики допустил наезд на дикое животное на 16 км автодороги Дюртюли - Нефтекамск. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

По информации ведомства, в 6:30 утра мужчина за рулем «Лады Калины» врезался в лося, который резко появился на проезжей части. От удара отечественную легковушку отбросило в кювет, где она влетела в дерево. И мужчина, и животное погибли.

По факту случившегося начата проверка.

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