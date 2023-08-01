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НовостиПроисшествия1 августа 2023 6:00

Летали заборы и крыши: на село в Башкирии обрушилось торнадо

В башкирском селе прошелся смерч
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: vk.com/abzelil__askar

Фото: vk.com/abzelil__askar

В Баймакском районе Башкирии прошелся ураган. Фото с последствиями смерча опубликовали жители Тубинска в социальных сетях.

- Летали заборы и крыши домов, - говорят они.

Фото с разрушениями вызвали волну обсуждений. По словам жителей соседних сел, они также наблюдали торнадо. Особенно много очевидцев оказалось среди отдыхающих на озере Исяново.

- Издалека, конечно, интересно наблюдать, - признается Юлия К. - Но как начался сильный ветер, мы уехали, не стали рисковать, МЧС штормовое объявлял.

Напомним, по прогнозу синоптиков, сегодня, 1 августа, в Башкирии в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывы до сильного.

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