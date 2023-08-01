В Башкирии вылетевший в кювет 25-летний мотоциклист умер в реанимации

Фото: ГИБДД по РБ

В реанимации больницы Нефтекамска умер от тяжелых травм 25-летний молодой человек. Мужчина разбился во время поездки на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции. Трагедия произошла в одной из деревень Калтасинского района Башкирии.

- На Колхозной улице деревни Амзибаш 25-летний житель Нефтекамска, управляя мотоциклом "Альфа", без мотошлема, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, - уточнили в ГИБДД.

Молодого человека экстренно госпитализировали в городскую больницу, однако он умер на руках врачей.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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