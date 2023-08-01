Умер на глазах жены: жуткая авария на трассе в Башкирии унесла жизнь мужчины из Свердловской области

Фото: ГИБДД по РБ

В Балтачевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь 74-летнего жителя Свердловской области. О трагической гибели мужчины сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель «Лада Гранта» на 3 км автодороги Старобалтачево - Аскино при повороте задел встречную «Лада Ларгус», вылетел в кювет и опрокинулся. Пожилой мужчина умер до приезда медиков от тяжелых травм.

Известно, что в момент аварии в салоне легковушки была жена погибшего. Она была осмотрена врачами и отпущена домой.

По факту случившегося начата проверка.

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