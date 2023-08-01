Более 200 тысяч жителей Башкирии ждет повышение пенсии с 1 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа вырастут пенсии. Об этом сообщает пресс-служба СФР. Перерасчет будет проведен в беззаявительном порядке и коснется 219 тыс. жителей Башкирии.

— Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы, — пояснили в Соцфонде.

Также пенсия вырастет и у тех, кто получает выплаты по потере кормильца. Однако перерасчет произойдет лишь в том случае, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Уточняется, что размер индексации зависит от зарплаты: чем больше она была, тем больше вырастет пенсия.

Увеличенных выплат жители Башкирии могут ждать в августе: пенсия придет согласно графику.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.