В Башкирии за понедельник 31 июля в водоемах утонули двое мужчин

Фото: Рустем Ахунов

По данным МЧС по Башкирии, за понедельник, 31 июля, на реках в республике погибли двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, в городе Стерлитамак из местной реки Ольховка спасатели из управления гражданской защиты населения достали тело утонувшего мужчины. Очевидцы уточнили, что мужчина полез купаться в состоянии алкогольного опьянения. Его личность на данный момент устанавливается.

Еще один несчастный случай произошел в Архангельском районе Башкирии. Там рядом с селом Абзаново на реке Инзер очевидцы ЧП достали тело 66-летнего мужчины. В обоих случаях тела погибших были переданы сначала сотрудникам полиции, а затем медикам.

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