В Уфе снесут частный сектор для строительства школы и детсада

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе утвердили проект планировки территории в квартале улиц Достоевского, Гоголя, Красина и Аксакова. Там снесут частные дома общей площадью 2,39 тысяч квадратных метров.

По данным уфимской мэрии, на территории, которую будут облагораживать, находится частный сектор, двухэтажные дома и одна многоэтажка с пристроем. В квартале вдоль улицы Аксакова есть дома, признанные объектами культурного наследия.

Как пояснили городские власти, по проекту предполагается сохранение исторических памятников, благоустройство территории и снос частного сектора. Новых жилых домов там строить не намерены.

На месте снесенных здания возникнет пристрой к детсаду №6, после чего там увеличится количество мест с 80 до 188. Также реконструируют здание гимназии №91 и построят новый корпус. Количество школьников там после этого увеличится с 680 до 1110.

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