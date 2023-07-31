В Башкирии простились с погибшим в СВО капитаном Николаем Приваловым

фото: vk.com // Вилдан Ситдиков

В селе Никольском Нуримановского района Башкирии 31 июля простились с капитаном Николаем Приваловым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Вилдан Ситдиков.

Привалов родился и вырос в селе Никольском. После школы поступил в Казанское высшее военное командное училище, а затем по служил по контракту в должности командира танкового взвода. Летом 2022 года он вступил в добровольческий батальон имени Минигали Шаймуратова.

– Николай Сергеевич всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Храбрый, мужественный и сильный человек. Он боролся за мирную жизнь, защищал национальную безопасность нашей страны, – написал Ситдиков. – Искренне разделяем горечь утраты родных и близких. Сил вам и терпения, чтобы перенести эту тяжелую и невосполнимую утрату.

За мужество и героизм при выполнении воинского долга Николая Привалова посмертно наградили двумя орденами – Мужества и Шаймуратова.