Шакшинский мост в Уфе частично перекрыли на полтора года

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 31 июля, на Шакшинском мосту через реку Уфа частично перекрыли движение. Начался ремонт моста, который планируют завершить 28 февраля 2025 года.

По данным уфимской мэрии, данный момент перекрыли две полосы в сторону города. На время ремонта движение большегрузов с максимальной массой более 3,5 тонн по мосту в обоих направлениях полностью закрыто. На подъезде должны были установить соответствующие знаки.

Как пояснили в городской администрации, для фур есть объезд через трассу М-5 и далее на Нагаевское шоссе или Оренбургский тракт.

На время частичного перекрытия движения по Шакшинского моста жителям микрорайона предлагают пересесть на электрички. На днях на встрече с журналистами и.о. начальника отдела организации пассажирских перевозок Управления транспорта и связи Николай Никулушкин заявил, что около железнодорожной станции Шакша была организована дополнительная парковка для машин. Чтобы автомобилисты могли пересесть на электропоезд.

- То есть жители могут свой личный автотранспорт там оставить и пересесть на пригородный электротранспорт. Также усилена работа Башкортостанской пригородной пассажирской компании: будут курсировать 25 электричек. Рекомендуем пассажирам и жителям ознакомиться с расписанием на официальном сайте Башкортостанской ППК, - заявил чиновник.

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