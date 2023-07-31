Руководителя компании в Башкирии обвинили в хищении более 40 млн рублей бюджетных денег

фото: СК РБ

Руководителя «Уфимской Газовой Компании» обвинили в хищении 40 млн рублей бюджетных денег при строительстве очистных сооружений в башкирском городе Давлеканово. Против главы фирмы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

По версии следствия, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Экология» между мэрией и компанией был заключен контракт на строительство системы очистки воды на общую сумму более 89 млн рублей. Обвиняемый для удешевления стоимости работ отклонился от сметной документации и фактически выполнил свои обязанности лишь на 46 млн.

– Официально в проектно-сметную документацию изменения внесены не были, а акты о приемке выполненных работ и их стоимости были подписаны обеими сторонами на всю стоимость контракта, в результате чего подрядчику было перечислено почти 89 млн рублей, – передали в СК.

От незаконных действий подрядчика и мэра Давлеканово из бюджета были похищены более 42 млн рублей. При этом до сих пор очистные сооружения не введены в эксплуатацию, внесенные в документацию изменения не получили положительное заключение, а качество питьевой воды в городе не соответствует санитарным нормам.

В строительной компании обвиняемого и у него дома были проведены обыски. Оттуда изъяты предметы и документы, важные для расследования. По ходатайству следователя руководителя организации заключили под стражу. В то же время уголовное дело против мэра Давлеканово уже завершено и передано в суд.

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