В Башкирии мужчина стрелял по остановочным комплексам из-за плохого настроения

Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Нефтекамска оказался на скамье подсудимых. Мужчину обвиняли в вандализме.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в этом году весной горожанин обстрелял новые остановки из пневматического пистолета. По словам мужчины, он начал стрелять по стеклу из-за своего плохого настроения. В результате бюджету причинен ущерб в размере свыше 12 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства, а также взыскал причиненный вред.

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