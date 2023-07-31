Мошенники выманили у пенсионера из Башкирии 719 тысяч рублей под видом инвестиций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии пенсионер стал жертвой лжеброкеров, которые выманили у него более 700 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

По информации ведомства, 66-летний житель Белорецка получил звонок от неизвестного, который представился финансовым специалистом в крупной компании. Мошенник предложил ему стать инвестором и вложить сбережения в прибыльные проекты.

Мужчина, хотевший увеличить свой доход, согласился и перечислил на счета аферистов 719 тысяч рублей.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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