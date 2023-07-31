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НовостиОбщество31 июля 2023 11:41

Микрорайон Сафроновский в Уфе останется без электричества 1 августа

В уфимском микрорайоне Сафроновский 1 августа временно отключат электричество
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе 1 августа отключат электричество. Коммунальные неудобства ожидают жителей микрорайон Сафроновский. Об этом сообщает пресс-служба Новоуфимской РЭС.

Уточняется, что света не будет на девяти улицах с 10 утра до 18 часов вечера. Причиной отсутствия света называется ремонт сетей.

Жителей улиц Бирюзовая, Образцовая, Уральская, Самоцветная, Славная, Кадырова, Березовая, Райская, Яхонтовая, 2-я очередь просят проявить понимание и терпение.

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