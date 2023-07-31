В Башкирии возникли проблемы с использованием дорогостоящего медоборудования

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии не работает часть дорогого медицинского оборудования. Об этом заявил руководитель республики Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе. По его словам, техника числится в статистике регионального минздрава, однако на деле не эксплуатируется.

Так, Хабиров отметил, что три ангиографа, два в РКБ им. Куватова и один в ГКБ № 21 Уфы, не функционируют. При этом два из них готовятся к списанию из-за истечения срока годности.

Однако, по словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, больших проблем с оборудованием в республике нет, а те, что существуют, связаны с логистикой.

- Сейчас сложности ввиду санкционного давления и логистические сложности. Поэтому до конца года планируем запустить. В РКБ есть один ангиограф, он функционирует для экстренных пациентов, - объяснил он.

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