В Башкирии выделено 15 млн рублей на гранты для проектов в сфере кинематографии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проекты в сфере кинематографии получат 15 млн рублей в виде грантов от властей Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания правительства. По его словам, данная мера призвана поддержать НКО, которые занимаются производством кино.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 сентября, а результаты будут известны в конце 2023 года.

- Очень хочу, чтобы появлялись новые фильмы в разных жанрах, чтобы у зрителей была возможность их посмотреть, - признался Хабиров.

Также руководитель региона напомнил, что в Башкирии откроется еще четыре новых кинотеатра - в Архангельском, Исянгулово, Мишкино и Новобелокатае. С 2018 года их открыли 32.

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