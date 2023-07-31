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НовостиОбщество31 июля 2023 9:48

В Башкирии 65 человек заразились корью

Опасная инфекция поразила 46 детей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии 65 человек заразились корью. Такие данные сообщила глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак во время оперативного совещания правительства в ЦУре. По ее информации, среди зараженных 46 оказались детьми.

- С марта этого года наблюдается осложнение эпидемиологической ситуация по кори. Это 4274 случая по стране, в Башкирии зарегистрировано 65 случаев, из них 46 - дети.

Известно, что опасная инфекция была обнаружена в 10 муниципальных образованиях региона.

На том же совещании Казак заявила, что в Башкирии растет число заболеваний кишечными инфекциями.

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