В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и ветра

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии испортится погода. Как сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков, в ближайшее время в Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 16 м/с.

- Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, при грозах порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью+12, +17, днем +22, +27 градусов, - сообщают метеорологи.

Также синоптики предупредили автовладельцев об ухудшении видимости на дорогах. Она, по их информации, снизится до 500 метров.

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