Роспотребнадзор фиксирует в Башкирии рост заболеваемости ротавирусом и сальмонеллезом

Роспотребнадзор Башкирии фиксирует рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2023 году

Роспотребнадзор Башкирии фиксирует рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 2023 году. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщила глава ведомства Анна Казак.

– Отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями: ротавирусом, сальмонеллезом, а также воздушно-капельными инфекциями – корь, коклюш, скарлатина, менингококковая инфекция и гепатит А, – сказала Казак.

На том же совещании главный санитарный врач рассказала об обнаружении в республике более 13 тыс. литров смертельно опасного напитка «Мистер Сидр».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.