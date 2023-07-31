«Дожимайте до конца»: Хабиров призвал обращаться в полицию, если бывший регоператор будет собирать деньги за вывоз мусора

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил Минэкологии республики писать заявление в полицию при регистрации факты сбора денег с жителей за вывоз мусора компанией «Дюртюлимелиоводстрой», которую лишили статуса регионального оператора. Соответствующее распоряжение руководитель республики дал на оперативном совещании в местном правительстве.

– Я переживаю, чтобы они там с наших жителей деньги не собирали. Мы с ними прекратили работу. Если таковые факты есть, сразу надо подавать [заявление]. Это уже состав уголовного правонарушения – сразу в МВД отправляйте. Дожимайте до конца, – сказал Хабиров. – Главы муниципалитетов, те территории, которые в зоне бывшего нашего регоператора, – тоже подключайтесь. У на по сути чрезвычайная ситуация. Убрали регоператора после долгих попыток заставить их работать. Разумеется, переходный период. Больше энергии давайте – убирайте мусор вместе.

Напомним, «Дюртюлимелиоводстрой» был отстранен от работы в начале июля. Поводом для этого стали проблемы с вывозом мусора. После этого в двух городах и трех районах Башкирии пришлось вводить режим ЧС.

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