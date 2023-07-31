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НовостиОбщество31 июля 2023 8:24

В Башкирии нашли более 13 тыс. литров смертельно опасного напитка «Мистер Сидр»

В Роспотребнадзоре по Башкирии сообщают об изъятии у продавцов 13 тысяч литров опасного напитка
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: МВД России

Фото: МВД России

Сегодня, 31 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак сообщила, что в регионе нашли более 13 тысяч литров смертельно опасного напитка.

Напомним, в июне 2023 года в нескольких регионах России были зафиксированы случаи отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр». Пивной напиток содержал метанол, от него пострадали 98 человек и 32 погибли.

На территории Башкирии случаев отравления «Мистером сидром» не было. Сотрудники Роспотребнадзора провели 860 проверок в торговых точках и на общепите.

- Выявлена и изъята опасная продукция, она содержала метанол. Материалы дел в настоящее время находятся в суде. Отравления от опасного напитка в республике не допущено.

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