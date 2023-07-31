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НовостиОбщество31 июля 2023 7:41

В Башкирии будет сформирован еще один именной батальон

Батальону предлагается дать имя Алмаза Сафина
МАКАРОВА Елизавета
Фото со страницы Радия Хабирова

Фото со страницы Радия Хабирова

В Башкирии будет сформирован еще один именной батальон. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе рассказал глава Башкирии Радий Хабиров. С инициативой выступили члены боевого братства Альшеевского района, которые предложили дать батальону имя героя России Алмаза Сафина.

- Я думаю, мы такую инициативу поддержим, безусловно. Властей района прошу начать эту работу, - сказал руководитель региона.

Хабиров заявил, что республиканские власти возьмут финансовое обеспечение по формированию батальона.

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