Радий Хабиров повысил в должности начальника контрольного управления своей администрации

Фото: скриншот видеотрансляции оперативного совещания. На фото: Александр Линкевич

Сегодня, 31 июля, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров озвучил очередное кадровое решение. Указом от сегодняшнего дня начальник контрольного управления Александр Линкевич назначен заместителем руководителя администрации главы. Он будет совмещать обе должности.

- Александр Евгеньевич, мы вас знаем, вы эффективный руководитель контрольного управления. Объем [работы] большой и для координации, более эффективной работы мы ваш статус повысили, вас в должности повысили. Желаем успехов, также продолжайте работать, - напутствовал Хабиров нового замруководителя администрации главы Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.