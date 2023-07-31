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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:10

Он в реанимации: стало известно, в каком состоянии находится выпавший из окна третьего этажа мальчик из Уфы

Состояние выпавшего из окна в Уфе мальчика оценивается как тяжелое
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе с третьего этажа жилого дома на Степана Злобина упал 6-летний мальчик. Стало известно, в каком сейчас состоянии выживший ребенок.

Как сообщили в региональном минздраве, пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации. Врачам удалось стабилизировать мальчика.

Известно, что уфимцу сделали ряд исследований - КТ головного мозга и брюшной полости, врачи с помощью УЗИ обследовали органы ребенка. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

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