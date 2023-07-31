Стало известно, какая погода будет в начале августа в Башкирии

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Озвучен прогноз на начало последнего месяца лета в Башкирии. Как рассказали региональные синоптики, август ознаменуется теплой, но дождливой погодой.

Так, в первый день августа ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбик термометра днем поднимется до +26 градусов, ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов.

В среду, 2 августа, местами также пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут +10...+15 градусов, днем +23... +28 градусов.

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