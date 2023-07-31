Житель Уфы не стал переводить 600 тысяч рублей мошенникам, передумав в последний момент

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уфе 32-летний мужчина едва не стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты пытались выманить у горожанина 600 тысяч рублей под предлогом того, что его данные утекли к мошенникам, которые хотят оформить на него кредит в банке.

Как рассказали в МВД по Башкирии, для того, чтобы предотвратить действия злоумышленников, неизвестный на том конце провода посоветовал оформить «встречный займ». Он аргументировал это тем, что необходимо исчерпать «кредитный лимит».

- Полученные деньги необходимо было положить на «безопасный счет». По указанию злоумышленника мужчина оформил кредит на 600 тысяч рублей и отправился на работу, - уточнили в ведомстве.

Однако мужчина, подумав в спокойной обстановке над происходящим, понял, что его пытаются обмануть и отменил операцию. Сразу после этого он отправился в отделение полиции написать заявление на аферистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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