Пять человек пострадали в ДТП с Nissan X-trail и Chevrolet Lacetti на трассе Уфа — Оренбург

Фото: ОГИБДД по Уфе

На трассе Уфа — Оренбург произошла авария, в которой пострадали пять человек, двое из которых — дети. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, 40-летний мужчина за рулем Nissan X-trail въехал в стоящую в попутном направлении Chevrolet Lacetti, от чего та врезалась в двух пешеходов.

— От удара Chevrolet сбил стоящих перед машиной пешеходов: мужчину, 1993 года рождения, и девушку, 2000 года рождения, и врезался в металлическое ограждение, — уточнили в республиканской Госавтоинспекции. — Им оказана медицинская помощь.

Известно, что водитель Nissan X-trail получил перелом, а его пассажиры 15 и 10 лет были доставлены с различными травмами. После оказания детям медпомощи они были отправлены домой.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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