Из окна жилого дома в Уфе выпал 6-летний мальчик

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестилетний мальчик выпал из окна жилого дома в Уфе на Степана Злобина. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Известно, что ребенок облокотился о москитную сетку и упал вниз с третьего этажа. Мальчика с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас юный уфимец находится под наблюдением медиков. По факту слчившегося организована проверка.

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