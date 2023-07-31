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НовостиПроисшествия31 июля 2023 5:07

Из окна жилого дома в Уфе выпал 6-летний мальчик

В Уфе из окна квартиры на третьем этаже выпал маленький мальчик
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шестилетний мальчик выпал из окна жилого дома в Уфе на Степана Злобина. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Известно, что ребенок облокотился о москитную сетку и упал вниз с третьего этажа. Мальчика с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Сейчас юный уфимец находится под наблюдением медиков. По факту слчившегося организована проверка.

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