Жители Башкирии смогут стать свидетелями звездопада

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии жители республики смогут понаблюдать за звездопадом. Космическое явление можно застать чуть ли не до конца августа, рассказали в уфимском планетарии.

- С 12 июля по 23 августа ежегодно наблюдается метеорный поток Южные Дельта Аквариды. Это не очень активный поток, даже в максимуме наблюдается 15-20 метеоров в час, - уточнили специалисты.

На самом деле, то, что обычные люди называют звездопадом, не что иное как кометный мусор, объяснили в планетарии. На скорости 40 км в секунду он врезается в атмосферу Земли и сгорает, образуя метеоры или падающие звезды.

Специалисты советуют желающим понаблюдать за звездопадом выезжать ночью из городов, вдаль от ярких огней.

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