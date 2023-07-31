В Уфе спасатели вытащили из воды запутавшихся в траве мужчину и женщину

Фото: pexels.com

В Уфе едва не погибли два человека: 29-летний молодой человек и 47-летняя женщина. Горожане купались на одном и том же водоеме и чуть не утонули, запутавшись в воде. Об этом рассказали службе управления гражданской защиты Уфы.

Так, первой смерти избежала женщина, чьи крики услышали спасатели, только что прибывшие на пост. Звуки издавались с необорудованной части пляжа «Берег солнца». Выйдя на разведку, обнаружили в воде женщину, которая настолько запуталась в траве, что толком не могла пошевелиться. Сотрудники подняли её на борт катера и доставили на берег.

Через шесть часов спасатели заметили молодого человека, который «завис» в воде. Сотрудники спасотряда подплыли к нему на катере и выяснили, что тот запутался в траве.

Парень, как и женщина, в медицинской помощи не нуждался.

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