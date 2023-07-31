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НовостиОбщество31 июля 2023 4:22

В Башкирии спасатели поймали летучую мышь, залетевшую в квартиру

Летучая мышь застряла в квартире одной из многоэтажек в Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: госкомитет РБ по ЧС

Фото: госкомитет РБ по ЧС

Накануне в службу спасения в городе Кумертау поступил вызов: жильцы квартиры в многоэтажке сообщили, что к ним залетела летучая мышь. На место отправились спасатели госкомитета Башкирии по ЧС.

По данным пресс-службы ведомства, животное увлеклось охотой за насекомыми и залетело в квартиру дома на улице Машиностроителей. Спасатели прибыли на место и отловили летучую мышь. Они вынесли зверька и отпустили в лесополосе.

Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС предупреждают жителей республики: никогда не берите летучих мышей голыми руками. Эти звери самостоятельно не нападают на людей, но защищаясь они могут укусить.

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