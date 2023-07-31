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НовостиОбщество31 июля 2023 3:28

Хабиров рассказал о художниках, подаривших свои картины жителям Башкирии

Известные живописцы со всей страны больше недели работали в Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети Радия Хабирова

Фото: соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в своих социальных сетях о художниках, работавших в республике на этно-художественном симпозиуме.

Как отметил Хабиров, больше недели художники со всей страны работали в Башкирии. Живописцы из Москвы, Перми, Дагестана, Хакасии, Башкирии и других регионов путешествовали по республике.

- Были в Уфе, видели мавзолей Тура-хана, геопарк «Торатау» и пещеру Шульган-Таш. Слушали легенды, мифы, сказания народов, которые населяют Башкортостан, вдохновлялись и творили, - описал симпозиум глава региона.

Хабиров отметил, что все написанные художниками картины будут переданы в дар жителям Башкирии. Эти полотна станут основой художественной галереи в Евразийском музее кочевых цивилизаций, который строят в Чишминском районе республики. Сейчас картины передали в другой музей – «Шульган-Таш».