Хабиров рассказал о художниках, подаривших свои картины жителям Башкирии

Фото: соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в своих социальных сетях о художниках, работавших в республике на этно-художественном симпозиуме.

Как отметил Хабиров, больше недели художники со всей страны работали в Башкирии. Живописцы из Москвы, Перми, Дагестана, Хакасии, Башкирии и других регионов путешествовали по республике.

- Были в Уфе, видели мавзолей Тура-хана, геопарк «Торатау» и пещеру Шульган-Таш. Слушали легенды, мифы, сказания народов, которые населяют Башкортостан, вдохновлялись и творили, - описал симпозиум глава региона.

Хабиров отметил, что все написанные художниками картины будут переданы в дар жителям Башкирии. Эти полотна станут основой художественной галереи в Евразийском музее кочевых цивилизаций, который строят в Чишминском районе республики. Сейчас картины передали в другой музей – «Шульган-Таш».