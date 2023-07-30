В Уфе полицейские задержали грабителя, выбегающего из супермаркета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Уфе сотрудники полиции задержали предполагаемого грабителя, вынесшего из супермаркета на улице Вологодской товары на 13 тысяч рублей.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии, во время патрулирования улицы сотрудники полиции услышали звон разбитого стекла и увидели молодого человека, выбегающего из супермаркета с пакетом в руках. Стражи порядка задержали его и доставили в районный отдел полиции.

Как оказалось, 23-летний ранее судимый житель Уфимского района Башкирии проник в магазин, набрал товаров на 13 тысяч рублей и пытался убежать. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В МВД по Башкирии подчеркнули, что отличившихся при поимке подозреваемого полицейских планируют поощрить.

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