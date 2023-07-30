На Башкирию надвигается ураганный ветер и гроза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии прогнозируется резкое усиление ветра, порывы могут достигать 22-27 метров в секунду.

В МЧС по Башкирии обновили данные по штормовому предупреждению. Как отметили в пресс-службе экстренного ведомства, с вечера 30 июля и до первой половины ночи 31 июля 2023 года в республике ожидаются порывы ветра 22-27 метров в секунду.

По данным метеорологов, в Башкирии в ближайшие сутки прогнозируется кратковременный дождь, местами грозы и резкое усиление ветра. В ночь на понедельник, 31 июля, температура воздуха составит +16, +21 градус Цельсия, местами похолодает до +11. Днем столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов Цельсия.

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