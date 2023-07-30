За приставания к женщине и оскорбления прохожих житель Башкирии поплатился арестом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31-летний уроженец деревни Кунакбаево Учалинского района был осужден за приставания к женщине и оскорбления в адрес прохожих.

По данным Учалинского районного суда, в один из июльских дней 2023 года мужчина дебоширил на улице Ленина в Учалах. Находясь в общественном месте, он оскорблял прохожих и приставал к местной жительнице. В итоге его задержали и составили протокол об административном правонарушении.

Как пояснили в пресс-службе суда, в тот момент мужчина находился в состоянии опьянения. Факт нарушения он не признал, но свидетели описали его действия на процессе. Учалинский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и приговорил к аресту на пять суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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