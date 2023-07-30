В Башкирии прекращены поиски пропавшего минувшей ночью 15-летнего подростка

Фото: vk.com/poisk74mgn

Волонтеры добровольческого поискового отряда «Легион-Спас 74» сообщают о прекращении поисков 15-летнего подростка, ушедшего из дома минувшей ночью.

По данным волонтеров, парень ушел из своего дома в селе Миндяк Учалинского района Башкирии поздно ночью и перестал выходить на связь. К его поискам подключились сотрудники полиции и добровольцы. «Легион-Спас 74» распространяли ориентировку на 15-летнего подростка. Куда он мог отправиться никто не знал.

Днем 30 июля волонтеры сообщили о прекращении поисков – молодого человека нашли, он жив и здоров. О том, где он провел ночь поисковики не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.