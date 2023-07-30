В Башстате сообщают о падении семейных доходов по итогам первого квартала 2023 года

Фото: Рустем Ахунов

По данным аналитиков Башстата, средний уровень доходов населения республики по сравнению с прошлым годом снизился. На первый квартал 2023 года в домохозяйствах республики доходы составляют в среднем чуть более 35,9 тысяч рублей на человека.

В свою очередь, ученые статистики отмечают, что за аналогичный период 2022 года, то есть за первые три месяца, сумма доходов в домохозяйствах республики составляла около 39,1 тысячи рублей на человека.

На начало 2023 года у жителей башкирских городов средние доходы на одного члена семьи составили 40,2 тысячи рублей, а в сельской местности 28,8 тысяч рублей. В тот же период 2022 года горожане в Башкирии зарабатывали в среднем по 49,5 тысяч рублей на каждого члена семьи, а сельчане – 21,5 тысяч рублей.

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