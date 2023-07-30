Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 31 июля

Фото: Рустем Ахунов

По данным Башгидрометцентра, в предстоящий понедельник, 31 июля, в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы. Метеорологи сообщают о резком усилении ветра, ночью он будет юго-восточного направления, а днем юго-западного.

Температура воздуха в ночь на понедельник, 31 июля, составит от +16 до +21 , местами до +11 . Днем воздух прогреется до +25, +30 градусов Цельсия. Напомним, МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение о надвигающемся на регион ураганном ветре. По обновленным данным метеорологов скорость ветра прогнозируется на уровне 22-27 метров в секунду.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.