В Уфе сотрудники ГИБДД за сутки остановили 57 нарушителей за рулем

Фото: Отдел ГИБДД по Уфе

В Уфе во время массовых проверок сотрудники ГИБДД проверили 190 автомобилистов.

По данным дорожной полиции во время массовых проверок водителей на этих выходных остановили 190 машин. Как пояснили в пресс-службе ведомства, сотрудники ГИБДД выявили и пресекли 57 нарушений правил дорожного движения. О количестве водителей, севших за руль в состоянии опьянения, не сообщается.

Массовые проверки сотрудники ГИБДД проводят по всей Башкирии. Обычно экипажи ДПС стоят на самых оживленных участках движения в Уфе и на выезде из города. Начинаются рейды в пятницу и проходят до воскресенья.

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