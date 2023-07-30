В Башкирии разыскивают бесследно пропавшего 15-летнего Кирилла Гончарова

Фото: vk.com/poisk74mgn

Сотрудники полиции и волонтеры добровольческого поискового отряда «Легион-Спас 74» разыскивают бесследно пропавшего 15-летнего Кирилла Гончарова.

По данным волонтеров, Кирилл Гончаров ушел из дома в родном селе Миндяк Учалинского района Башкирии в ночь на 30 июля 2023 года и пропал. На данный момент его местонахождения неизвестно.

Всех, кто мог видеть Кирилла или обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию или позвонить волонтерам по номеру: 8-800-300-85-99.

Приметы 15-летнего Кирилла Гончарова: рост 182 см, русые волосы, голубые глаза, короткая стрижка. Носит очки для зрения. В день пропажи был одет в разноцветную футболку коричневого, розового и белого цветов, черные шорты с зелеными лампасами и черные сланцы. С собой была сумка через плечо.

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