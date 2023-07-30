В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли семейной паре с детьми, застрявшей на трассе

Фото: ГИБДД по РБ

Накануне сотрудники ГИБДД помогли семейной паре, застрявшей на трассе Магнитогорск-Ира.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, в ночь на субботу, 29 июля, в диспетчерскую службе позвонил отец семейства и рассказал, что их машина застряла на дороге. По словам мужчины, у автомобиля сначала пробило одно колесо, а после смены на запасное через несколько километров пути лопнуло и второе. Семья с двумя детьми оказалась ночью в 30 километрах от села Мраково Кугарчинского района.

В это время на местных дорогах патрулировал экипаж ДПС в составе инспектора Ильгиза Каримова и участкового Кирилла Короткова. Они получили информацию от диспетчера и выехали на место. Сотрудник ГИБДД позвонил знакомому мастеру, который согласился помочь. Полицейские сопроводили семью в деревню Воскресенское, где мастер заменил колесо. После ремонта семья благополучно продолжила путь в Стерлитамак.

Как отметил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, позднее отец семейства поблагодарил сотрудников ГИБДД и мастера автосервиса в соцсетях.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.