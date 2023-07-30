Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал разобраться с возможным рейдерским захватом земель в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о возможном рейдерском захвате земель в Башкирии. Он поручил руководителю регионального СУ СК доложить о ходе доследственной проверки по факту обращения жителей одного из сел республики.

Накануне жители одного из сел Башкирии обратились к председателю Следкома с просьбой вмешаться и не допустить рейдерский захват земли. Как пояснили сельчане, на месте их села обнаружено месторождение меди, и коммерческая фирма предложила им переселиться в другое место.

Промышленники пообещали жителям переезд в благоустроенные дома на конкретной территории. Но в нарушении договоренностей показали документы, где новое село будет построено в другом месте. В заявлении на имя Александра Бастрыкина жители села сообщили, что местные власти оказывают на них давление.

По данным пресс-службы Следкома по Башкирии, по факту обращения жителей села началась доследственная проверка.

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