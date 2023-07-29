За день 29 июля в водоемах Башкирии утонули четыре человека

фото: МЧС РБ

За сегодняшний день, 29 июля, в водоемах Башкирии утонули четыре человека. Среди их был один несовершеннолетний. Статистику озвучили в региональном МЧС.

Ведомство коротко дало информацию по каждому несчастному случаю. Так, в пруду деревни Богдашкино Кугарчинского района во время купания погиб 35-летний мужчина, который предположительно был пьян. На озере Кандры-Куль в Туймазинском районе утонул еще один нетрезвый житель, ему было 50 лет. Третий трагический инцидент произошел в деревне Усть-Бассы Архангельского района – там под воду ушел 42-летний мужчина. Наконец, в Уфе вода реки Белой унесла жизнь 17-летнего парня. Он утонул на глазах у друга, об этом случае мы писали более подробно.

В МЧС добавили, что во всех местах, где погибли люди, были установлены запрещающие знаки.