В нескольких домах в центре Уфы 1 августа отключат электричество

Света в домах не будет с 13:00 до 17:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 августа, в пяти домах в центре Уфы отключат электричество. Подачу электроэнергии прекратят буквально на четыре часа – с 13:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского района.

В администрации назвали адреса строений, которые останутся без света. Малоэтажные здания располагаются на улицах:

– Достоевского 50, 52, 54/2, 54/1;

– Карла Маркса 57.

Представители власти не уточнили, в связи с чем возникнет перебой в подаче электроэнергии, но принесли извинения за неудобства.

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