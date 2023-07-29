На следующей неделе в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха

В понедельник и вторник температура упадет, а затем опять начнет повышаться

В начале следующей недели в Башкирии ожидается небольшое падение температуры воздуха. Об этом говорится в прогнозе местного Гидрометцентра.

Согласно данным специалистов, дневная температура в воскресенье, 30 июля, составит +30, +35°. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и усилится ветер.

Уже в понедельник, 31 июля, столбики термометров немного упадут. Ночью до +16, +21°, днем +27, +32°. Во вторник, 1 августа, будет еще прохладнее. В темное время суток температура составит +13, +18°, а после восхода солнце прогреет воздух лишь до +22, +27°. Вероятность осадков, равно как и гроз, в первые два дня недели будет достаточно высокой.

В среду, 2 августа, в Башкирии вновь начнется теплеть. Так, по прогнозам Gismeteo, уже к пятнице температура воздуха в столице республики Уфе преодолеет 30-градусную отметку.

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