В Башкирии после пожара в квартире женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 29 июля, в башкирском городе Салавате загорелась квартира на 10 этаже многоквартирного дома. При возгорании из здания эвакуировались 27 человек, еще восьмерых спасли пожарные. Также известно об одной пострадавшей – она находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщило региональное МЧС.

фото: vk.com

Пожар возник в однокомнатной квартире, которая располагается на последнем этаже высотки по улице Ленинградской. По прибытии спасателей сильно горел балкон. Сотрудники экстренной службы вскрыли дверь квартиры и обнаружили там 47-летнюю женщину в бессознательном состоянии. Ее вынесли в безопасную зону и оказали первую помощь, а затем госпитализировали.

фото: МЧС РБ

– Пожар удалось потушить на площади 12,5 кв.метров, не допустив его распространения на соседние квартиры, – передали в МЧС. – Всего из зоны опасных факторов пожара спасено 8 человек.

Причину пожара устанавливает дознаватель.