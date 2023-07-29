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НовостиОбщество29 июля 2023 12:53

Хабиров уехал на Донбасс и встретился там с бойцами батальона имени Шаймуратова

Он наградил более 200 военнослужащих медалями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров уехал на Донбасс, где встретился с бойцами добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам руководителя региона, последние пять месяцев формирование не выходило из боев и четыре месяца держало один из флангов города Артемовска.

– [Батальон] не сдал назад ни одного сантиметра. Из последних боев комбат вышел, по сути, с горсткой бойцов - очень много раненых, к сожалению, были и потери, – написал чиновник.

фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Он отметил, что для него батальон Шаймуратова имеет особое значение, поскольку является первым добровольческим подразделением республики и постоянно находится на передовой. Комбата за год наградили тремя орденами Мужества.

На встрече Хабиров передал бойцам приветы от Башкирии и ее жителей, а также наградил более 200 военнослужащих медалью имени Шаймуратова.

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