В Башкирии 30 июля ожидается дождь с грозой и перепады температуры от 10 до 35 градусов

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на последнее воскресенье месяца – 30 июля

Синоптики башкирского Гидрометцентра дали прогноз погоды на последнее воскресенье месяца – 30 июля. В республике начнет ухудшатся погода.

Согласно данным специалистов, ночью в республике обойдется без существенных осадков, а вот днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер восточного направления в светлое время суток может усилиться до порывистого.

Температура воздуха ночью составит +15, +20° (местами похолодает до +10°). Днем будет стоять жара: +30, +35°.

Ранее синоптики рассказали, когда в башкирскую столицу Уфу придет похолодание.

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