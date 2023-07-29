фото: Telegram // Калининский район Уфы

Сегодня, 29 июля, в Уфе открыли отремонтированный мост через реку Шугуровку. Об этом сообщила администрация Калининского района.

Обновленную конструкцию проинспектировал вице-мэр города Сергей Кожевников и глава районной администрации Рустэм Ахметшин.

– Движение по легковой объездной дороге открыто. Эта дорога позволяет разгрузить улицу Перспективную. Мост открыли до начала больших работ по капремонту [Шакшинского] моста через реку Уфу, – передали в мэрии.

Напомним, мост через Шугуровку закрыли 11 июля. Он был признан аварийным. Открыть его планировалось раньше, чем оказалось на деле, – 25 июля.