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НовостиОбщество29 июля 2023 11:45

В Уфе открыли отремонтированный мост через реку Шугуровку

Изначально запустить движение по конструкции планировалось раньше - 25 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Калининский район Уфы

фото: Telegram // Калининский район Уфы

Сегодня, 29 июля, в Уфе открыли отремонтированный мост через реку Шугуровку. Об этом сообщила администрация Калининского района.

Обновленную конструкцию проинспектировал вице-мэр города Сергей Кожевников и глава районной администрации Рустэм Ахметшин.

– Движение по легковой объездной дороге открыто. Эта дорога позволяет разгрузить улицу Перспективную. Мост открыли до начала больших работ по капремонту [Шакшинского] моста через реку Уфу, – передали в мэрии.

Напомним, мост через Шугуровку закрыли 11 июля. Он был признан аварийным. Открыть его планировалось раньше, чем оказалось на деле, – 25 июля.