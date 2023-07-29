В Башкирии 15-летнего юношу госпитализировали с ожогами и крайне тяжелом состоянии после приготовления шашлыков

В Уфимском районе Башкирии 15-летний подросток получил ожоги 50% тела при приготовлении шашлыка на мангале Фото: ИВАНОВА Диана

В Уфимском районе Башкирии 15-летний подросток получил ожоги 50% тела при приготовлении шашлыка на мангале. Инцидент произошел еще 27 июля в Авдонском сельсовете. Об этом сообщило региональное МЧС.

Как пояснили в ведомстве, сейчас юноша находится в реанимации больницы №18 в крайне тяжелом состоянии. При госпитализации ему диагностировали ожоги 1-3 степеней головы, шеи, туловища и рук, а также термоингаляционную травму и ожоговый шок крайне тяжелой степени.

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